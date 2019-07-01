Küçük Zeynep’in duyarlılığı 3 kişiyi hayata bağladı       

Samsun’un Tekkeköy İlçesi’nde yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Zeynep Esma Ulutaş’ın uyarısı sayesinde kanser taraması yaptıran 60 yaşındaki komşusu Saadet Çaylak’ın da aralarında bulunduğu 3 kişi, erken teşhisle hastalıklarından kurtuldu. Sağlık Bakanlığı’nca hayata geçirilen ‘Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi’ne dahil küçük Zeynep, Tekkeköy Sağlık Ocağı’ndan aldığı kanser tarama broşürlerini Aşağıçinik Mahallesi’nde kapı kapı gezerek dağıttı. Özellikle belirli yaşın üzerindekileri kanser taramasına gitmeye ikna eden Zeynep, komşusu 60 yaşındaki Saadet Çaylak’a da broşürlerden verdi.

ERKEN TEŞHİS KURTARDI

Küçük Zeynep’in hastaneye gidip kontrolden geçmesi konusunda ikna ettiği Saadet Çaylak, meme kanserine yakalandığını öğrendi.Zeynep sayesinde erken teşhis edilen kanser sebebiyle tedavi görmeye başlayan Çaylak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ameliyat edildi. Sağlığına kavuşan Çaylak’ı ziyaret eden küçük Zeynep, tüm kadınları meme kanseri taraması yaptırmaya davet etti. Tarama sonrası meme kanserine yakalandığını öğrendiğini belirten Saadet Çaylak, “Ameliyat oldum ve kanserden kurtuldum. Doktorum, ‘Buraya gelmene vesile olanın git alnından öp’ dedi. Ben de küçük Zeynep’i alnından öptüm çünkü benim kanserden kurtulmamı sağladı” dedi.

BÜYÜK ROL ÜSTLENDİ

İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Sorumlusu Elif Özdemir Özkaya ise Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı ‘Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi’ni bu yıl ilkokul çocuklarına anlattıklarını söyledi. Küçüklerin büyükleri ikna ederek kanser taramasına getirmesini istediklerini belirten Özkaya, “Zeynep de bunu yaptı ve mahallesindeki insanların kanser taramasından geçmesini sağladı. Zeynep sayesinde erken teşhis konulan 3 kişi ve ameliyatla hastalıktan kurtuldu. Burada Zeynep’in rolü çok büyük” diye konuştu.