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Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece'de arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

IHA7 Ağustos 2024 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaza, saat 06.00 sıralarında Küçükçekmece TEM Otoyolu Halkalı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken arıza ışığı yanan 41 YK 524 plakalı kamyonetin sürücüsü Yılmaz M., arıza nedeniyle aracını emniyet şeridine çekti. Kamyonet sürücüsü aracından inmeden aynı yönde seyreden 34 GNV 435 plakalı motosiklet sürücüsü, duran kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet kamyonete ok gibi saplanırken, motosiklet sürücüsü başına aldığı darbe sonrası yola savruldu. Kazayı fark eden kamyonet sürücüsü Yılmaz M. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda önlem alırken, sağlık ekipleri yola savrulan Ersin K.'ye müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, motosiklet sürücüsü Ersin K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni incelenmek üzere ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda bir şerit trafiğe kapatılırken, trafik yer yer durma noktasına geldi. Öte yandan kamyonet sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

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