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Küçükçekmece'de 17 kişinin yaralandığı kavgada 21 gözaltı

Küçükçekmece'de akraba 2 grup arasında çıkan 17 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 21 şüpheli gözaltına alındı.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 13:01 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de 17 kişinin yaralandığı kavgada 21 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 16 Temmuz'da Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'ndeki kıraathane önünde karşılaşan akraba iki grup arasında kız meselesinden çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü ve 17 kişinin yaralandığı olaya ilişkin çalışma yaptı.

İki grubun daha önce husumetli olduğunu, o gün görüşmek için bir araya geldiğini belirleyen polis ekipleri, güvenlik kameralarını da inceleyerek olaya karıştığı tespit edilen 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayda kullanılan 3 tabanca da ele geçirilirken, 3 kişinin silahla 17 kişinin ise kesici, delici, sopa gibi cisimlerle yaralandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün hastanede tedavileri sürerken, 18'i adliyeye sevk edildi.

Bu arada kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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