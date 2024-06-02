Küçükçekmece'de bina çöktü! İstanbul Valiliği: 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, altında dükkan bulunan 1988 yapımı 3 katlı apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binanın bulunduğu sokak kapatıldı.

- BİR KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Öte yandan, çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.

Bina çöktükten sonra bir kişinin kendi imkanıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Ekiplerin çalışması sonucu enkazdan ilk etapta kendi imkanıyla çıkan kişiyle birlikte 2'si ağır 7 kişi yaralı kurtarıldı. Daha sonra göçük altında olduğu düşünülen 2 kişiden birinin ise cesedine ulaşıldı. Ekipler, enkaz altında kalan son kişiyi de yaralı olarak kurtardı.

Binada çökmeden önce herhangi bir patlama yaşanmadığı belirtildi.

- YARALILARIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, çökme nedeniyle enkazda ölen kişinin D.C. olduğu belirlendi.

Yaralılar, Özel Biruni Üniversitesi Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servislerine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan toplam 8 yaralıdan A.C. isimli 6 aylık kız çocuğu ile S.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

- VALİLİK AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 08.40 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı binanın çöktüğü belirtilerek, olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan son açıklamada "Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Enkazda an itibarıyla kalan şahıs bulunmamakta olup, arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

24 TV EKİBİ OLAY YERİNDE

Olay yerinden son durumu aktaran 24 TV muhabiri Sinan Ağca, "Yıkımın ardından hızlı bir çalışma yapılmaya başlandı. Çünkü binanın içeresinde vatandaşların olduğu ihbarı vardı. Bina yorgun bir binaydı. " dedi.

- İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada da çöken binanın çevresindeki iş yerleri, otomobil ve İETT otobüsünün hasar gördüğü belirtilerek, "Ekiplerin arama tarama çalışmaları devam etmektedir. Yıkılan bina çevresindeki 3 bina ilçe belediyesi ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltılmış, çevredeki 5 binada daha inceleme için boşaltma kararı alınmıştır." denildi.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ ÇÖKEN BİNAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de çöken binada 7 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını belirterek, "İlk bilgilere göre 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniliyor." dedi.

Vali Gül, Kartaltepe Mahallesi'nde çöken 3 katlı binanın bulunduğu yerde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Gül, Küçükçekmece'de saat 08.40 sıralarında zemin artı 3 katlı bir binanın kendiliğinden çöktüğünü belirterek, binanın zemininde iş yeri olduğunu, üstündeki kattın da büro olarak kullanıldığını söyledi.

Gül, üstteki iki katta ise ailelerin yaşadığını aktararak, "İlk etapta AFAD'ın koordinesinde itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. UMKE ve benzeri itfaiye, belediye, sağlık, emniyetimiz, gelmesi gereken bütün kurumlar geldiler. 7 kişi yaralı olarak çıkartıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniliyor. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Herhangi bir bize ulaşan bu an itibarıyla ölüm tespiti yok, ölü ihbarı yok. 7 kişinin 2'si biraz daha ağır, 5 kişi normal." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, binanın 1988 yapımı olduğunu ve çökmeyle ilgili henüz tespit edilen bir sebep belirlenemediğini dile getirdi.

İlerleyen saatlerde bilgilendirme yapmaya devam edeceklerini söyleyen Gül, "Cumhuriyet Başsavcımız olay yerinde, adli ve idari süreç devam edecek. Hepimize geçmiş olsun. Herhangi bir patlama ihbarı ya da tespitimiz yok." diye konuştu.

BAKAN KOCA: OLAY YERİNE 15 AMBULANS VE 5 UMKE TİMİ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR

Küçükçekmece 3 katlı bina çöktü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu sabah İstanbul Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı bir binanın enkazından bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Arama kurtarma ekipleri, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasında, altında dükkan bulunan 1988 yapımı çöken 3 katlı apartmanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi enkazdan çıkarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklayarak, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini, arama kurtarma çalışmalarının ardından 3 kişilik bilirkişi ekibinin kusur tespiti için incelemelere başlayacağını bildirdi.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki binanın çökmesine ilişkin başsavcılığın yazılı açıklamasında, 4 katlı binanın saat 08.40 sularında henüz belirlenemeyen nedenle çökmesine ilişkin derhal soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma kapsamında, 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi, kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN İSTANBUL'DAKİ BİNA ÇÖKMESİNDEN ETKİLENENLERE PSİKOSOSYAL DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Küçükçekmece'deki bir binanın çökmesinin ardından bölgede olaydan etkilenenlere psikososyal destek sağlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çökmesinin ardından Bakanlığa bağlı psikososyal destek ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı ile binanın çökmesinin hemen ardından olay yerine giden uzman ekipler tarafından, olaydan etkilenen vatandaşlara psikososyal destek sağlanıyor. Ayrıca, yaralı vatandaşların durumu da tedavi gördükleri hastanelerde yakından takip ediliyor." bilgisi paylaşıldı.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇÖKEN BİNAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Küçükçekmece'de çöken 36 yıllık binaya 1,5 katın kaçak olarak eklendiğinin, ayrıca mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiğinin belirlendiğini bildirdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kartaltepe Mahallesi'nde çöken binada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi ve şu bilgileri paylaştı:

"İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir. Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır."

Bakan Özhaseki, ekiplerin sahada incelemelerine sürdürdüğünü, gelişmeleri anbean takip ettiklerini kaydetti.

- OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada, binanın çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sokaktan otomobillerin ve bir minibüsün geçtiği sırada, binanın sokağa doğru çökmesi yer aldı. Bu sırada, sokakta bulunan insanların kaçması ve ortalığın tozla kaplanması da görüntüye yansıdı.



Görüntüde ayrıca, bina çökerken hasar gören seyir halindeki bir İETT otobüsünün de son anda durması kaydedildi. Hasar gören bu otobüs, ekiplerin çalışması kapsamında olay yerinden kaldırıldı.

- GÖRGÜ TANIKLARI ÇÖKME ANINI ANLATTI

Çöken binanın yanında bulunan bir dükkanın işletmecisi Yüksel Ağaoğlu, binanın sağlam olduğunu öne sürdü.

Çay içtiği esnada bir ses geldiğini ifade eden Ağaoğlu, "Bina birden caddeye yattı. Ben panikle kaçtım. Geri döndüm baktım ki, toz bulutu içinde. Orada bir arkadaşımızı gördük, muhasebeci, o çıktı biz de ona yardımcı olduk. Onunla uğraşırken, diğerleri kendi çabasıyla çıktı. Sapasağlam binaydı, bir anda çöktü." diye konuştu.

Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklayarak, soruşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini, arama kurtarma çalışmalarının ardından 3 kişilik bilirkişi ekibinin kusur tespiti için incelemelere başlayacağını bildirdi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve 3 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hepimizi üzen olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bilirkişi heyeti, incelemelerine başlamıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" dedi.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralı kurtarıldığı, çöken 3 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken, 1 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 8 kişinin de yaralı kurtarıldığı binanın enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, yaralıların sağlık ekiplerine teslim edildiği aktarılırken, "Arama kurtarma çalışmaları sonuçlandırılmış, enkaz kaldırma çalışmalarına devam edilmektedir." bilgisi verildi.

- ÇÖKME ANI İETT OTOBÜSÜNÜN GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, binanın çöktüğü anlar, o sırada yoldan geçen ve hasar oluşan İETT otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, otobüsün ilerlediği sırada binanın yola yıkılması ve aracın da kıl payı enkazın altında kalmaktan kurtulması yer alıyor. Otobüsü durduran sürücünün yolcularla konuşarak araçtan inmesi de görüntüde bulunuyor. Görüntüde ayrıca bir otomobil ile minibüsün enkazın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇÖKEN BİNAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 2'YE ÇIKTI

Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralı kurtarıldığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 2'ye yükseldi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, altında dükkan bulunan 1988 yapımı 3 katlı apartmanın çökmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, binanın sahibi olduğu belirlenen H.M.G. gözaltına alınarak, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Yine soruşturma kapsamında yıkılan binanın altındaki dönerci dükkanının sahibi olduğu belirlenen Ö.A.D. de polis ekiplerince gözaltına alındı.