Küçükçekmece'deki sapık hakkında karar!
İstanbul Küçükçekmece’nin Kanarya Mahallesi’nde 5 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu belirlenen şüpheli çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Küçükçekmece’nin Kanarya Mahallesi’nde 5 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu belirlenen şüpheli çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıntılar gelecek...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.