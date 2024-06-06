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Küçükçekmece'de çöken binadan kurtarılan 2 yaralı daha taburcu edildi

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesi sonucu enkazdan yaralı kurtarılanlardan 6 aylık kız bebek ile babasının da sağlığına kavuşmasıyla taburcu edilenlerin sayısı 5'e çıktı.

AA6 Haziran 2024 Perşembe 10:40 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de çöken binadan kurtarılan 2 yaralı daha taburcu edildi
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Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, altında dükkan bulunan 1988 yapımı 3 katlı çöken apartmanın enkazından yaralı kurtarılan 8 kişiden bazıları taburcu edilirken, bazılarının tedavileri sürüyor.

Bu kapsamda, 3 Haziran'da hastanedeki tedavileri tamamlanarak taburcu edilen 3 kişinin ardından Türkmenistan uyruklu 6 aylık kız bebek ile babasının da sağlığına kavuşmasıyla taburcu edilenlerin sayısı 5 oldu.

Öte yandan, tedavisi süren 3 yaralıdan biri, genel durumunun kötü olması nedeniyle yoğun bakımda entübe halinde gözlem altında tutuluyor.

Durumunda iyileşme gözlenen bir yaralı ile kosta kırığı bulunan diğer yaralının tedavileri ise yoğun bakımda sürüyor.

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