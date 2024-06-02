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Küçükçekmece'de tahliye edilen bina yıkıldı

Küçükçekmece'de çöken binanın yan tarafında yer alan ve daha önceden tedbir amaçlı boşaltılmış olan 4 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

AA2 Haziran 2024 Pazar 23:14 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de tahliye edilen bina yıkıldı
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Küçükçekmece'de sabah saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin ise yaralandığı 3 katlı binanın çökmesi olayı sonrası yan tarafta bulunan ve tedbir amaçlı olarak boşaltılan 4 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Çöken binanın bitişiğinde bulunan ve tamamen yıktırılan binada enkazlar ile molozların temizleme işleminin ise gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi. Çöken bina ile yıkılan binanın yer aldığı Belediye Caddesi'nin en kısa zamanda trafiğe açılması için ekipler yoğun çalışmalarını sürdürdü.

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