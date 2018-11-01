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Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nda kaza ve araç yangını

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda farklı istikametlerde meydana gelen araç yangını ve zincirleme kaza iki yönde de trafik yoğunluğuna neden oldu.

  • DHA
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Olay, 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken otomobilde maddi hasar meydana  geldi. Bu sırada yanan otomobilin 200 metre ilerisinde karşı istikamette bir kamyonunda karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Zincirleme kaza ve yangın nedeniyle her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların ve  yanan otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı tekrar normal seyrine döndü. 
 
 

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