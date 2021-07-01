Küçükçekmece'de eski tül fabrikasında yangın çıktı

DHA 1 Temmuz 2021 Perşembe 12:33 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 12:33

Gültepe Mahallesi Şehit Özgür Güven Caddesi üzerinde bulunan ve eskiden tül fabrikası olarak kullanılan 5 katlı metruk binada, saat 11.30 sıralarında yangın meydana geldi. İddiaya göre; tadilat yapıldığı sırada metruk binada bulunan çöpler alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, metruk binada maddi hasar oluştu.