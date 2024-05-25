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Küçükçekmece'de feci kaza: 2'si ağır 6 kişi yaralı

Küçükçekmece'de minibüs ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 11:55 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de feci kaza: 2'si ağır 6 kişi yaralı
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Basın Ekspres Yan Yol Bakırköy istikametinde ilerleyen M.A. yönetimindeki 34 FEH 933 plakalı minibüs, karşı yönden gelen E.Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle otomobil bariyerlere savrulurken, minibüs de U.U'nun kullandığı 34 GBH 370 plakalı otomobile çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü E.Ç, sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada E.Ç. ve yanındaki kadın yolcu S.S. ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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