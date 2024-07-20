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Küçükçekmece'de feci kaza! Lastiği patlayan otomobil duvara çarptı

Küçükçekmece'de seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

IHA20 Temmuz 2024 Cumartesi 22:02 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de feci kaza! Lastiği patlayan otomobil duvara çarptı
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Kaza, saat 19.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Gümrük Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö. idaresindeki 54 YZ 723 plakalı otomobilin sol ön lastiği bilinmeyen bir nedenle patladı.

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma yaparken otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

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