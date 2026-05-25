Küçükçekmece'de korkutan kaza... Yokuşta kayan tır bariyerlerin üzerine çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan tır kazası korkulu anlara neden oldu. Yokuş çıkarken kontrolden çıkarak geri kayan palet yüklü tır, bir sitenin bahçe çitlerini devirdi ve caddeyi trafiğe kapattı. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçta ve site çitlerinde ciddi hasar meydana geldi.

PALET YÜKLÜ TIR YOKUŞTA GERİ KAYDI

Tevfik Bey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde yokuş çıkan 34 EFS 131 plakalı palet yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Geri kayan tırın dorsesi kaldırıma aşarak bir sitenin bahçe duvarındaki çitlere çarpıp devirdi. Daha sonra sürüklenen tır, refüje çıkarak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle tırda ve sitenin çitlerinde hasar oluşurken, cadde çift yönlü trafiğe kapandı.