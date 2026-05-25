İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7152
  • EURO
    53,4949
  • ALTIN
    6704.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Küçükçekmece'de korkutan kaza... Yokuşta kayan tır bariyerlerin üzerine çıktı
Güncel

Küçükçekmece'de korkutan kaza... Yokuşta kayan tır bariyerlerin üzerine çıktı

Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi'nde yokuş çıkarken kontrolden çıkan palet yüklü tır geri kayarak bir sitenin bahçe duvarındaki çitleri devirdi. Kazada can kaybı yaşanmazken 20 Temmuz Caddesi çift yönlü trafiğe kapandı.

AA25 Mayıs 2026 Pazartesi 01:45 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de korkutan kaza... Yokuşta kayan tır bariyerlerin üzerine çıktı
ABONE OL

İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan tır kazası korkulu anlara neden oldu. Yokuş çıkarken kontrolden çıkarak geri kayan palet yüklü tır, bir sitenin bahçe çitlerini devirdi ve caddeyi trafiğe kapattı. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçta ve site çitlerinde ciddi hasar meydana geldi.

PALET YÜKLÜ TIR YOKUŞTA GERİ KAYDI

Tevfik Bey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde yokuş çıkan 34 EFS 131 plakalı palet yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Geri kayan tırın dorsesi kaldırıma aşarak bir sitenin bahçe duvarındaki çitlere çarpıp devirdi. Daha sonra sürüklenen tır, refüje çıkarak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle tırda ve sitenin çitlerinde hasar oluşurken, cadde çift yönlü trafiğe kapandı.

  • Küçükçekmece tır kazası
  • Tevfik Bey Mahallesi
  • 20 Temmuz Caddesi
  • tır kazası İstanbul
  • trafik kazası

ÖNERİLEN VİDEO

Marşa bastı, neye uğradığını şaşırdı! Panik anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.