İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9473
  • EURO
    6,5492
  • ALTIN
    301.056
  • BIST100
    120645
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Küçükçekmece’de kuyumcuda film gibi soygun: 1 trilyonluk vurgun yapıp kaçtılar
Güncel

Küçükçekmece’de kuyumcuda film gibi soygun: 1 trilyonluk vurgun yapıp kaçtılar

Küçükçekmece’de bir kuyumcuya giren 7 kişilik çete filmleri aratmayan bir soygun gerçekleştirdi. Kuyumcuya bitişik olan dükkanın duvarını matkapla delerek içeri giren soyguncular 1 trilyon değerinde altını çalıp kaçtı.

IHA29.01.2020  09:17 - Güncelleme: 29.01.2020  09:17

Olay, Küçükçekmece’de 27 Kasım gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 Kasım’da kuyumcu dükkanına gelen soyguncular polis ve bekçilerin fazla olmasından dolayı soygunu gerçekleştirmekten vazgeçti. 7 soyguncu 27 Kasım’da gece saat 01.00 sıralarında yeniden dükkana geldi. 2 soyguncu araçta beklerken diğer 2 kişi de çevrede gözcülük yaptı. Diğer soyguncular ise kuyumcunun yan tarafında bulunan bez dükkanının kepenklerini açtı.

Matkapla duvarı deldiler

Kepenkler açıldıktan sonra kapıyı zorlayan soyguncular açmayı başaramayınca araçlarına giderek yanlarında getirdikleri kesici ve delici aletleri aldı. Kapıyı aletler yardımıyla açan soyguncular duvara yöneldi. Soyguncular, kuyumcu dükkanının duvarına bitişik bez dükkanının duvarına matkapla delik açtı. Yaklaşık 1 saatin ardından duvarı delmeyi başaran soyguncular kuyumcu dükkanına girdi.

1 TRİLYON DEĞERİNDE ALTINLA KAYIPLARA KARIŞTILAR

Kuyumcu dükkanında bulunan 4 çelik kapıyı da açan soyguncular 2 kilo 700 gram değerinde piyasa değeri 1 milyon olan altınları yanlarında getirdikleri çantaya koydu. Çantayı dışarıda bekleyen diğer kişiye veren soyguncular yarım saat daha dükkanda kaldıktan sonra saat 04.00 sıralarında dükkandan çıkıp gözden kayboldu.

POLİS SOYGUNCULARI ARIYOR

Dükkan sahibi Ömer D. zararlarının çok büyük olduğunu dükkanın sigortasının olmadığını belirtti. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler kaçan 7 kişilik çeteyi yakalamak için çalışma başlattı.

Eller semaya açıldı! Kahramanlardan duygusal veda

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Beni niye kovdun Başkan
Beni niye kovdun Başkan

Beni niye kovdun Başkan

Trump'a 'Yüzyılın İhaneti' tepkisi: Rezalet
Trump'a 'Yüzyılın İhaneti' tepkisi: Rezalet

Trump'a 'Yüzyılın İhaneti' tepkisi: Rezalet

Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler
Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler

Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler

Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı
Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı

Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.