Küçükçekmece'de park halinde alev alev yanan minibüs çalıntı çıktı

DHA 4 Ekim 2021 Pazartesi 07:19 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 07:19

Olay Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi'nde saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmara Sanayi Caddesi üzerinde park halinde duran 34 BK 1352 plakalı minibüsten alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan minibüse müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla minibüste çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonrası tamamen yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

YANAN MİNİBÜSÜN ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yaptığı incelemede yanan minibüsün çalıntı kaydının olduğunu belirledi. Polis ekipleri minibüste olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından yanan minibüs otoparka çekildi.

ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS CEP TELEFONU KAMERASINDA

Park halindeki minibüsün yanma anları vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde minibüsün alev alev yandığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise itfaiye ekipleri müdahale ediyor.