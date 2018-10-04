Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Küçükçekmece’de satırla karısını keserek öldüren şahıs, ardından polisi arayıp cinayeti itiraf etti

Küçükçekmece’de kıskançlık krizine giren şahıs, eşini satırla kafasını keserek feci şekilde öldürdü. Olayın ardından kaçan koca, polisi arayarak eşini öldürdüğünü itiraf etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun zamandır kıskançlık problemi yüzünden ayrı evlerde kalan Adil D. (68) ile eşi İkram D. (57), iddiaya göre geçen ay ailelerin araya girmesiyle barıştı. Barışan çift, tekrar Küçükçekmece’deki evlerinde yaşamaya başladı. Sabah ikili arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Adil D., eline aldığı satırla eşini boğazını keserek feci şekilde öldürdü. Yaşanan olay sonrasında kaçan Adil D., bir süre sonra polisleri arayarak eşini öldürdüğünü ihbar etti. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak girdikleri evde kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından İkram D’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, eşini feci şekilde öldürerek kaçan Adil D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Masal anlatıcıları Mardin´de buluştu

Masal anlatıcıları Mardin´de buluştu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA