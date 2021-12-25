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Küçükçekmece'de silahlar patladı

Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

AA25 Aralık 2021 Cumartesi 07:04 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 07:04
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İnönü Mahallesi Maslak Çelme Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, araçla cadde üzerindeki otoparkın önüne gelen bir grup, silahla ateş etmeye başlayınca otoparktaki kişiler de silahla ateş ederek karşılık verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada çok sayıda boş mermi kovanı bulunurken, isabet eden mermiler nedeniyle iki otomobilde hasar oluştu.

Emniyet olayla ilgili soruşturma başlattı.

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