İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2024 Perşembe / 7 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3322
  • EURO
    35,1534
  • ALTIN
    2409.84
  • BIST100
    10165.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Küçükçekmece'de silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Güncel

Küçükçekmece'de silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de bir gruba araçtan silahla ateş açıldı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Mermi isabet eden çevredeki bazı bina ve dükkanların camları kırıldı.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 01:39 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
ABONE OL

Söğütlüçeşme Mahallesi Başkumandan Atatürk Caddesi'nde akşam saatlerinde karşılaşan ve husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan gruplardan biri, bir süre sonra plakasız araçla geri dönerek karşı tarafa silahla ateş açtı.

Saldırıda 2 kişi yaralanırken, mermi isabet eden çevredeki bazı bina ve dükkanların camları kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

30'a yakın boş kovan bulunan olay yerinde incelemelerini sürdüren polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.