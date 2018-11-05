Küçükçekmece'de şüpheli paket bulundu
Küçükçekmece'de bir kargo şirketi minibüsünde bulunan şüpheli paket, polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemede paket içerisinden kaçak sigara çıktı.
- DHA
Küçükçekmece'de bir kargo şirketi minibüsünde bulunan şüpheli paket, polisi alarma geçirdi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi.
KAÇAK SİGARA ÇIKTI
Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemede paket içerisinden kaçak sigara çıktı.
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