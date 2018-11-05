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Küçükçekmece'de şüpheli paket bulundu

Küçükçekmece'de bir kargo şirketi minibüsünde bulunan şüpheli paket, polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemede paket içerisinden kaçak sigara çıktı.

  • DHA
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Küçükçekmece'de bir kargo şirketi minibüsünde bulunan şüpheli paket, polisi alarma geçirdi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. 
 
KAÇAK SİGARA ÇIKTI
 
Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemede paket içerisinden kaçak sigara çıktı.

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