İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2021 Perşembe / 1 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4923
  • EURO
    10,2883
  • ALTIN
    500.793
  • BIST100
    1441.33
Güncel

Küçükçekmece'de tekstil atölyesinde yangın

Küçükçekmece'de Ramazan Bayramı öncesinde açılan tekstil atölyesinde yangın çıktı.

DHA14 Mayıs 2021 Cuma 09:58 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 09:58
ABONE OL

Yangın sabah saat 08.45 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Dinar Sokak'ta bulunan tekstil atölyesinde çıktı. Çalışanların mesaide bulunmadığı saatlerde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını fark eden sokak sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 5 katlı binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesine giren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

"YANGINLA UYANDIK"

Yangın nedeniyle 5 katlı binada bulunan dairelerdeki insanlar da tahliye edildi. Binada yaşayanlardan biri olan Necdet Orhan, "Yangınla uyandık, bize dışarı çıkın aşağıda yangın var patlama durumu var dediler. Biz de dışarı çıktık. Altta daha yeni bayramdan önce açılan tekstil firması vardı. Büyük ihtimalle ütüyü açık bırakmış olabilirler" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.