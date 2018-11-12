Küçükçekmece'deki yangında bir kadın hayatını kaybetti

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri dairede bir kadın cesediyle karşılaştı. Yeliz Yurdakul isimli kadının engelli olduğu öğrenilirken, Yurdakul'un komşuları dışarıda gözyaşlarına boğuldu. Yangın tamamen söndürülürken, polis ve itfaiyenin çalışmaları devam ediyor. Yurdakul'un cenazesinin olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldıracağı öğrenildi.