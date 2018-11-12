Küçükçekmece'deki yangında bir kadın hayatını kaybetti
Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Göktepe Sokak üzerindeki bir apartmandanın ikinci katında bulunan dairede saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
- DHA
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri dairede bir kadın cesediyle karşılaştı. Yeliz Yurdakul isimli kadının engelli olduğu öğrenilirken, Yurdakul'un komşuları dışarıda gözyaşlarına boğuldu. Yangın tamamen söndürülürken, polis ve itfaiyenin çalışmaları devam ediyor. Yurdakul'un cenazesinin olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldıracağı öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.