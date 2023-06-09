Kudüs direnişinin sembol ismi Türkiye'de konferans verdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Şanlıurfa Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Şair Nabi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta Cuneydi, Filistinli gençlerin günlük olarak karşılaştığı sıkıntıları anlattı.

Programdaki bazı katılımcılar ise Fevzi el-Cuneydi'ye sahneye çıktığında destek olmak amacıyla kısa bir süre sembolik olarak gözlerini bandajla kapattı.

Cuneydi, davetlilerin hareketi nedeniyle duygulandığını ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti.

Henüz 16 yaşında gözaltına alındığını hatırlatan Cuneydi, şunları kaydetti:

"Hapse girdiğimde 16 yaşındaydım. O vakit El Halil'de işgal güçlerine karşı gösteriler yapılıyordu. Gösterilerin yapıldığı yerde beni gözaltına aldılar ve sonrasında bildiğiniz hadiseler yaşandı. Beni darbedip sorguladılar, cezaevine attılar. Bu tarz saldırılar ve tutuklamalar herhangi bir Filistinli için sıradanlaşmış durumda. Tutuklanmam esnasında ve cezaevindeyken gerek Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın durumu dünyaya ilan etmesi, girişimlerde bulunması ve gerekse de Türkiye halkının yürüyüşler ve gösteriler yapmasının bana çok faydası oldu. Bu fayda karşılığında sizlere nasıl teşekkür edeceğimi, ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten siz muazzam bir halksınız, Filistinliler olarak sizlere çok teşekkür ederiz."

İHH Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla da Filistin direnişinin sembolü haline gelen o kahraman genç kardeşleri Cuneydi'nin aralarında olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, davetlerini kabul ettiği için teşekkür etti.

Program, Atilla'nın, Cuneydi'ye plaket takdimiyle sona erdi.