Kudüs'ün sembolü, 'Cüne': 'Maruz kaldığım saldırıya rağmen hala aynı yoldayım'

AA 21 Ocak 2022 Cuma 11:28 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 11:44

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından 7 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında "gözleri bağlanarak" 20'yi aşkın İsrail askeri tarafından gözaltına alınan Cuneydi aradan geçen yıllara rağmen yaşadıklarının fiziksel ve psikolojik etkilerini üzerinde hissediyor. Kudüs direnişinin sembolü haline gelen Cuneydi bugün 21 yaşında ve gözaltına alındığı o süreçte omzunda oluşan kırığın sıkıntısını hala çektiğini, olayın psikolojik anlamda da hayatını olumsuz etkilediğini söylüyor.

"Beni eskisinden daha güçlü hala getirdi"

AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm bunlara rağmen yaşadığı o olayın kendi içinde bir yanını hiç olmadığı kadar güçlendirdiğini belirterek, "Gözaltına alındığım o olay, Filistin davasını savunma konusunda beni eskisinden daha da güçlü hale getirdi. Maruz kaldığım saldırı ve duruma rağmen hala aynı yoldayım." dedi.

'Özgürce yaşamayı arzu ediyorum'

İşgalin dayattığı engeller olmadan kendi topraklarında özgür bir şekilde yaşamak ve çok sevdiği Kudüs'ü ziyaret etmek istediğini vurgulayan Cuneydi, "Herhangi bir İsrail ihlaline maruz kalmadan özgürce yaşamayı arzu ediyorum." diye konuştu. Halihazırda inşaat alanında çalışan Cuneydi, evin geçimini sağlayan tek kişi olarak daha iyi bir işte çalışmak istediğini dile getirdi. Cuneydi, çalışamaz durumda olan babasının tedavisi için de yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Cüne'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi, Filistin davası için yaptıkları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti. Türk halkının Filistin halkıyla gösterdiği dayanışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cuneydi, 2018 yılında Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında çok güzel günler geçirdiğini söyledi.



