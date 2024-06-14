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Kuduz köpekleri Ankara'ya getirmişti! İstenen ceza belli oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden hastalıklı olduğu iddia edilen 35 köpeği Ankara'ya getiren Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü hakkında ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve ‘sahipli hayvana işkence' suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

IHA14 Haziran 2024 Cuma 01:38 - Güncelleme:
Kuduz köpekleri Ankara'ya getirmişti! İstenen ceza belli oldu
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki hastalıklı olduğu iddia edilen köpekleri Ankara'ya getiren 'Köpekvelisiii' kullanıcı adlı Buket Özgünlü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendi.

4'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Özgünlü ve Muhammed Savaş Demir hakkında Başsavcılık tarafından 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Özgünlü hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde köpekleri belediye yetkilileri tarafından verilen onayla sahiplendiğini, köpeklerin kuduz olsaydı böyle bir şeye izin verilmeyeceğini ifade etti. İddianame Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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