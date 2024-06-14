Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki hastalıklı olduğu iddia edilen köpekleri Ankara'ya getiren 'Köpekvelisiii' kullanıcı adlı Buket Özgünlü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendi.

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Özgünlü ve Muhammed Savaş Demir hakkında Başsavcılık tarafından 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Özgünlü hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde köpekleri belediye yetkilileri tarafından verilen onayla sahiplendiğini, köpeklerin kuduz olsaydı böyle bir şeye izin verilmeyeceğini ifade etti. İddianame Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.