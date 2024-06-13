İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2024 Perşembe / 7 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,316
  • EURO
    35,0212
  • ALTIN
    2398.65
  • BIST100
    10391.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuduz köpekleri Ankara'ya kaçıran 2 sanık hakkında 8 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
Güncel

Kuduz köpekleri Ankara'ya kaçıran 2 sanık hakkında 8 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Hastalık taşıyan köpekleri Ankara'ya getirdikleri iddiasıyla tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı ile hayvanları getiren araç şoförü Muhammed Savaş Demir hakkında, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçlarından 8 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 17:48 - Güncelleme:
Kuduz köpekleri Ankara'ya kaçıran 2 sanık hakkında 8 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Haziran'da, Şanlıurfa'da kuduz vakalarının olduğu bölgeden karantina altındaki köpeklerin Ankara'ya getirildiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Düzenlenen operasyonlarda, köpekleri araçla şehre getirdiği tespit edilen sanık Muhammed Savaş Demir'in, Gölbaşı ilçesinde 13'ü yavru 27 köpekle yakalandığı belirtilen iddinamede, sanık Boyacı'nın ise Esenboğa Havalimanın'da gözaltına alındığı aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen Boyacı, hayvanları belediye yetkililerine sorarak sahiplendiklerini, hayvanların kuduz olması halinde belediyenin sahiplenmeye izin vermeyeceğini savundu.

Sanık Demir de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki hayvan barınağından Yaşama Tutunan Patiler Derneği adına 29 hasta köpeği Ankara'ya getirmek için yola çıktığını, 2 köpeğin yolda öldüğünü belirterek, suç işlemek amacıyla hareket etmediğini öne sürdü.

İddianamede, sanıklar hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, "sahipli hayvana işkence" suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar 24 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.