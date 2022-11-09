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Acı haber! Kuduz olan çocuk hayatını kaybetti

Bitlis'te sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz şüphesi konulan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA9 Kasım 2022 Çarşamba 13:53 - Güncelleme:
Acı haber! Kuduz olan çocuk hayatını kaybetti
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Bitlis'te sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz tanısıyla Ankara'daki hastanede tedaviye alınan Mustafa Erçetin (10), hayatını kaybetti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde yaklaşık 1 ay önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Mustafa Erçetin, 21 Ekim'de kuduz şüphesiyle Ankara Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuduz tanısıyla tedaviye alınan Erçetin, bugün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, "Aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerindeyiz" dedi.

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