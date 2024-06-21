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Küfür nedeniyle çıkan silahlı kavga kamerada: Yanlışlıkla kendini vurunca yakalandı

Ulus'ta iki arkadaş, küfür nedeniyle çıkan kavgada silahla birbirlerine ateş açtı. Sokağa taşan kavgada şahıslardan biri bacağından yaralandı. Saldırgan, ertesi gün evinde kazayla kendisini ayağından vurunca yakayı ele verdi. Silahlı kavga anları kameralara yansırken, saldırgan tutuklandı.

IHA21 Haziran 2024 Cuma 10:53 - Güncelleme:
Küfür nedeniyle çıkan silahlı kavga kamerada: Yanlışlıkla kendini vurunca yakalandı
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Beşiktaş Ulus'ta geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, akşam saatlerinde Sercan B. ile Abdülkadir V. birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra ikili arasında alkolün de etkisiyle küfür nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile silahlarını çeken iki arkadaş birbirlerine ateş açtı. Sokağa taşan kavgada Abdülkadir V., Sercan B.'yi bacağından yaraladı. Kavga kameralara anbean yansırken, yaralı Sercan B. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

SİLAHLA KENDİNİ AYAĞINDAN VURUNCA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Sercan B.'yi yaralayan şahsın Abdülkadir V. olduğu tespit edildi. Zanlıyı yakalamak için çalışmalar sürdüğü sırada ertesi gün gelen bir silahla yaralama ihbarı üzerine polis adrese gitti. Eve giren polis, aranan Abdülkadir V.'nin ayağından silahla yaralandığını belirledi.

Silahıyla oynarken yanlışlıkla kendisini vurduğunu söyleyen şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın tedavisi sonrasında emniyette ifadesi alınarak, adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen Abdülkadir V., "kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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