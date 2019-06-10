Küfür rezaletine pişkin savunma

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Küfür rezaletine İmamoğlu'ndan pişkin savunma

“Vali itlik yapmıştır” diyen CHP'li İmamoğlu, rezaleti görülmemiş bir pişkinlikle savundu.

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Uğur Dündar’ın kurucusu olduğu kamuoyu araştırma şirketi, Dündar’ın Türkiye’nin en güvenilir insanı olduğunu iddia etmişti. Dündar ise bu etiketi sahiplenerek dilinden yıllarca düşürmedi. Ancak, Türkiye’nin ‘en güvenilir insanı’ yakıştırması sadece lafta kaldı. 

KILIFI UYDURDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun birlikte çıkacağı televizyon programını kimin yöneteceğiyle ilgili tartışmada gözlerin çevrildiği Sözcü yazarı Uğur Dündar’ın, son dakika karar değişikliği dikkat çekti. Adayların canlı yayında karşı karşıya geleceği programın moderatörlüğü konusunda ilk etapta “Böyle bir oturumu en adil biçimde yöneteceğinden hiç kuşkum yok...” sözleriyle karşılayan Dündar, önceki gün birden bahanesine ‘Adaylar ve demokrasi zarar görür’ kılıfını uydurarak programa katılmayacağını açıkladı. 

NE GİBİ BİR ZARAR?

Bunun üzerine Yıldırım “Uğur Bey’in kararına üzüldüm. “Adaylar ve demokrasi zarar görür” diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda ‘birilerinin’ baskısı etkili olmamıştır” açıklamasın yaptı.

GÖRÜLMEMİŞ PİŞKİNLİK

Öte yandan “Vali itlik yapmıştır” diyen İmamoğlu, rezaleti görülmemiş bir pişkinlikle savundu. Ruh halinin bozukluğunu kabul eden CHP Adayı “Ben o gün 20 konuşma yaptım. Ben Vali’nin basitliğine gereken ifademle orada işarette bulundum. Polisin ne anladığı ne anlamadığı beni ilgilendirmiyor” dedi. “Özür dileyecek miziniz?” sorusuna da İmamoğlu Vali’nin kendinden özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Patlama anı saniye saniye kaydedildi

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