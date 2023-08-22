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Küfürbaz ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı görevden alındı

Belediye personeline küfür ederek tehditler savurduğu görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu'nun görevine son verildi.

IHA22 Ağustos 2023 Salı 11:00 - Güncelleme:
Küfürbaz ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı görevden alındı
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Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Tatlısu, ABB personeli olduğu iddia edilen bir kişiyle nedeni bilinmeyen olaydan ötürü tartıştı. Önce telefonda başlayan, ardından yüz yüze gerçekleşen tartışma görüntüleri bir cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde Tatlısu'nun personele küfür ederek tehditler savurduğu görülürken, personele "Sen de, eşin de hemen istifa edin" dediği fark edildi. Yaşanan olay ise sosyal medyanın gündemine düştü.

TATLISU GÖREVDEN ALINDI

Olay üzerine ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tatlısu'nun görevine son verildiği belirtildi.

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