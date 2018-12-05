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Küfürlü paylaşım yapan öğretmen görevden alındı

Sosyal paylaşım sitesinden küfürlü paylaşımlar yapan beden eğitimi öğretmeni görevden alındı.

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Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesinden küfürlü paylaşımlar yapan Tekirdağ Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Can Demir K.'nin görevden alındığı belirtildi.

Görevden alınan öğretmen hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve şu anda emniyette ifade verdiği belirtildi.

(Sabah)

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