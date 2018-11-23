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Kula'da İP'den 8 üye MHP'ye geçti

Manisa’nın Kula ilçesinde, İYİ Parti Kula İlçe Teşkilatının kurucu üyelerinden Yavuz Piştav'ın ardından, 1'i kurucu üye olmak üzere 8 üye daha Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı.

  • İHA
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Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Kula İlçe Teşkilatının kurucu üyelerinden olan Yavuz Piştav’ın partisinden istifa ederek MHP'ye katılmasının ardından dün de 1’i kurucu üye olmak üzere 8 İYİ Partili daha MHP'ye geçti. MHP Kula İlçe Başkanlığında düzenlenen programda, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok tarafından rozetleri takılan İYİ Parti eski kurucu üyesi Kemal Atak ve diğer üyeler Hakan Kaşıkçı, Halil İbrahim Aldemir, Erdal Topcan, Mustafa Kaptan, Ferhat Emre, Mehmet Ay ve Fatih Çetintaş, yapılacak olan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi ile kol kola çalışacaklarının sözünü verdi. Rozetlerin takılması ve üye kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından İYİ Parti’den MHP’ye geçen üyeler birlik beraberlik pozu verdi.

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