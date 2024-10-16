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Kula'da FETÖ'ye darbe! 13 şüpheliye gözaltı

Sabah saatlerinde yapılan operasyonlarla Kula'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

IHA16 Ekim 2024 Çarşamba 10:34 - Güncelleme:
Kula'da FETÖ'ye darbe! 13 şüpheliye gözaltı
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Manisa'nın Kula ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Kula'da belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde G.G., A.E., B.S., Ş.K., R.B., E.S., H.E., S.K., A.S., H.Ü., H.K., S.K., ve S.T. isimli şahıslar, ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.

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