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Güncel

Kula'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA29 Temmuz 2023 Cumartesi 01:14 - Güncelleme:
Kula'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Bayramşah Mahallesi'nde otluk alanda başlayan ve çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın zeytinliklere sıçradı.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine Orman İşletme Şefliği, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan Kula, Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ve Selendi orman işletme şefliklerine bağlı 50 personel, 5 arazözle yangına müdahale etti.

Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye görevlilerinin de destek verdiği çalışmalarla kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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