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Külden yeşile  dönüştüler

Balıkesir’in Ayvalık, İzmir’in Foça ilçesi ve Meryemana bölgesi ile Antalya’nın Taşağıl bölgesinde yanan ormanlık alanlar, yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla ‘yeşil dönüşüm’ sürecine girdi.

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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınla kül olan alanların yeniden ağaçlandırılabilmesi için yurt genelinde çalışmalar yürütüyor. Özellikle turizm bölgelerinde çıkan yangınlar sonrası bu alanların farklı amaçlarla kullanılmamasına özel önem veriliyor. Yangın sonrası alınan görüntüler, ağaçlandırma faaliyetlerinin ardından çekilen fotoğraflarla kıyaslanarak tablo ortaya konuluyor. Bu kapsamda, Balıkesir’in Ayvalık, İzmir’in Foça ilçesi ve Meryemana bölgesi ile Antalya Taşağıl bölgesinde çıkan yangınların ardından bu bölgelerdeki ağaçlandırma çalışmaları mercek altına alındı. OGM yetkililerinin söz konusu bölgelerde çektiği yeni fotoğraflar, geçmişte yangınlarla kül olan alanların yeniden nasıl yeşile dönüşmeye başladığını ortaya koydu. 
 
GÖRSELLER KANITIMIZ     
 
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bazı kesimlerce algı operasyonu yürütüldüğünü belirterek, “Yanan alanlar kesinlikle imara konu edilmez, başka maksatla kullanılmaz ve tekrar ormanlaştırılır” dedi. Karacabey, OGM olarak, yanan alanların tekrar orman haline getirilmesi için aralıksız çalıştıklarını dile getirerek, “Son 10 yılda zarar gören 66 bin 648 hektar alanda 48 milyon 270 bin 389 fidan toprakla buluşturuldu. Dikilen fidanların haricinde toplam 146 bin 310 kilogram tohum ekimi yapıldı. Bazen orman içinde taşlık, kayalık alanlar oluyor, oralara fidan dikilemeyebilir ama o bölgeler kendi içinde gelişir” diye konuştu. Balıkesir’in Ayvalık, İzmir’in Foça ilçesi ve Meryemana bölgesi ile Antalya’nın Taşağıl bölgesinde yanan ormanlık alanlarda milyonlarca fidanla yeşillendirme çalışması yapıldı. 

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