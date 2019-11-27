'Kulis merkezi' de ortaya çıktı

Tuncay Özkan’ın Marmaris’te ‘kulis merkezi’ olarak kullandığı villa ortaya çıktı. Mahalle sakinleri, Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay’la birlikte pek çok CHP’li ismin villaya geldiğini doğruladı.

Muharrem İnce’nin ‘teknede tatil yapan çete’ açıklamasının perde arkasını araştıran Akşam Gazetesi, Tuncay Özkan’ın tatilin yanı sıra ‘kulis merkezi’ olarak da kullandığı Marmaris’teki villayı da buldu. CHP’li kurmayların ziyaret ettiği Tuncay Özkan’ın konakladığı villa, Selimiye Mahallesi’ndeki iki butik otelin ortasında, denize 50 metre mesafede bulunuyor. Ünlülerin ve işadamlarının evlerinin bulunduğu mahalle sakinleri, Engin Özkoç ile Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un da aralarında bulunduğu çok sayıda CHP’linin konuta giderek Tuncay Özkan’ı ziyaret ettiğini doğruladı. Meskenin 3 yıl önce, 3 yıllığına kiralandığı, sözleşmesinin bu yılsonunda biteceği belirtildi. Sözleşmenin kimin adına yapıldığı ise sır gibi saklanıyor.

Gündem yaratan ‘Tatil pozu’nun ise, tekne gezisi kapsamında gidilen Selimiye’ye 25 kilometre uzaklıktaki Söğüt Mahallesi’ndeki bir restoranda çekildiği iddia edildi.

ÜÇ YIL ÖNCE KİRALANDI, BU YIL SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Tuncay Özkan ve Engin Özkoç’un tatil fotoğrafının Selimiye’ye 25 km. uzaklıktaki bir restoranda çekildiği belirtiliyor.

'CHP'NİN BAŞINA GELMİŞ EN BÜYÜK BELASINIZ'

Tuncay Özkan, sosyal medya hesabı üzerinden dün de Akşam’ı hedef aldı. İddiaları yanıtlamak yerine olayı çarptırmaya çalışan Özkan takipçilerinden beklemediği bir tepki aldı.

İşte o yorumlardan sadece birkaçı:

Abdullah Ergün: Hepiniz sahtekâr, oyun oyun üstüne oyun. Çıkarlarınız için milletin aklıyla alay ediyorsun, bir koltuk sevdasına yazık size...

Furkan Öz: Sizler CHP’nin başına gelmiş en büyük belasınız. CHP’ye bir gram faydanız yok. Biraz şerefiniz varsa o koltuktan istifa edin. Kılıçdaroğlu ve ekibinin acilen bu partiden ayrılması lazım. Muhalefet nedir gerçekten bilmiyorsunuz. Kendi kendinizi yediniz.

Dilek Yılmazer: Bu tür karmaşalara neden fırsat veriyorsunuz. Siz birbirinize güvenmezseniz, biz nasıl size güveneceğiz.

Ayşe Genç: Kendi içinizde sorun gideremeyen, bir kalemde dava arkadaşlarını gözden çıkaran sizler. Yazık ülke yönetmeye talipsiniz. Oylarınız çok yüksek ya. Kurt gibi birbirinizi kemirin.

Müberra Ersarı Gencer: Yeter artık bu parti içi çekişmeleriniz bıktık. Atatürk’ün partisini onun onuruna layık bir şekilde yönetemiyorsunuz.

Salih Demirli: Tuncay Özkan seni Kanaltürk TV açılmadan önce takip ediyorum. Sen delikanlı bir gazeteci değilsin. Hiç olamadın. Hapis yattın çıktın, yine ders almamışsın. Genel başkan olmak istemen tabi ki her vatandaş gibi senin de hakkın. Ama bunu entrikalarla yapmaya çalışman genel başkan olamayacağını gösteriyor.

Ahmet Kınaç: De get beee. Hepiniz, Kılıçdaroğlu, İnce dahil topunuz CHP’ye yakışmıyorsunuz. MKYK dahil milletvekillerinin (8-10’u hariç) hepiniz CHP’den gitmelisiniz. Yüreğimiz yanıyor yüreğimiz.