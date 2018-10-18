Küllenen vahşetin faili sevgili çıktı

Evinde boğularak öldürüldükten sonra yakılan Uzay Çebi’nin (43) katil zanlısı, sevgilisi çıktı. Polis ekiplerinin teknik takibi ve titiz çalışması sonucu yakalanan dolmuş şoförü Fazlı Tekeli (53) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Vahşet 19 Ocak 2015’te Çankaya’da yaşandı. Kızılay’da büfe işleten Uzay Çebi’nin evinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Olayın ilk günü, Çebi’nin yangında öldüğü üzerinde duruldu, ancak yapılan otopsi sonrası olayın cinayet olduğu tespit edildi. Otopsi raporunda, Çebi’nin boğularak öldürüldükten sonra yakıldığı ifade edildi. Polis ekipleri, bu rapor üzerine araştırma yaptı ancak o dönem bir sonuca ulaşamadı. Bir süre önce Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için özel bir ekip kuruldu. Ekipler, yeniden görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

CEP TELEFONU İNCELENDİ

Polis ekipleri, yapılan çalışma sonucu Uzay Çebi’nin, dolmuş şoförü sevgilisi Fazlı Tekeli üzerinde yoğunlaştı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden Fazlı Tekeli’nin olay günü gittiği adresleri kontrol eden polis ekipleri, yapılan cep telefonu aramalarını da incelemeye aldı. Olay günü normal güzergahından çıkarak farklı adreslere gittiği tespit edilen ve cep telefonu sinyallerine göre Uzay Çebi ile aynı bölgede olduğu belirlenen Fazlı Tekeli, gözaltına alındı. Sevgilisini boğarak öldürdüğü ve daha sonra cinayeti örtbas etmek için evi ateşe verdiği öne sürülen Fazlı Tekeli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Fazlı Tekeli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.