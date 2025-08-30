Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri programında konuştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle tertip edilen Zafer Bayramı Konser Programı'na teşrif edenlere teşekkür eden Erdoğan, bu anlamlı etkinliğin birlik ve beraberliği güçlendirmesini, dayanışmayı daha da artırmasını temenni etti.

Erdoğan, ağustos ayının şanla ve şerefle örülü, hikmet ve faziletle bezeli milli tarihin en müstesna aylarından biri olduğunu, Belgrad'dan Mohaç'a, Çaldıran'dan Otlukbeli'ne, Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a kahramanlık destanlarıyla süslenen zafer ayının, manasına uygun şekilde dolu dolu değerlendirildiğini söyledi.

Yurt içinde ve dışında düzenlenen etkinliklerle tarihi bugüne taşımak, şehit ve gazileri layıkıyla yad etmek, onların emanetine en güzel şekilde sahip çıkmak için azami gayret sarf ettiklerini belirten Erdoğan, "Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, mazisi ile irtibatı kopmuş milletler köklerini tanıyamaz, bugünü doğru okuyamaz, geleceğe güvenle yürüyemez. Tüm gayemiz, ecdattan tevarüs ettiğimiz emsalsiz mirası daha da zenginleştirip gelecek kuşaklara aktarmak, sonraki nesillere güçlü ve muteber bir Türkiye emanet etmektir. Bunun için inancından, mezhebinden, meşrebinden, siyasi görüşünden ötürü kimseyi dışlamadan, kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

"30 AĞUSTOS ZAFERİ BU TOPRAKLARDAKİ EBEDİ VARLIĞIMIZIN TESCİLİ OLMUŞTUR"

İstiklal Harbi'nin en sancılı günlerinde kahraman ordunun milletle ruh ve güç birliği ederek başlattığı Büyük Taarruz'un 30 Ağustos 1922'de tarihe geçen bir zaferle taçlandığını dile getiren Erdoğan, bugün 103. seneidevriyesinin coşku ve gururla kutlandığı büyük zaferin, İstiklal Harbi'nin en kritik eşiklerinden biri olduğunu ifade etti.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Ordumuz ve milletimiz, bu zaferle kendini bulmuş, öz güven tazelemiş, Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmuştur. İşgal ordularını bozguna uğratarak emperyalist emelleri boşa çıkardığımız 30 Ağustos zaferi, bağımsızlık irademizle birlikte bu topraklardaki ebedi varlığımızın da tescili, teyidi, ebedi bir mührü olmuştur. 1071'de Malazgirt'te başlayan, 1922'de Dumlupınar'da güçlenen zafer yürüyüşümüz bin yıldır kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. İnşallah ebediyen de devam edecektir. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden, zorluklara ve engellere aldırmadan çalışacağız. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin."

Gönül coğrafyasının farklı yerlerinden kendilerini selamlayan kahraman askerlere muhabbetlerini ileten Erdoğan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük zaferin ve İstiklal Harbi'nin tüm kahramanlarını şükranla, minnetle ve rahmetle andı.

Erdoğan, Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisi'nin tüm mensuplarına rahmet niyaz etti.

Malazgirt'teki ilk akınlardan bugüne istiklal ve istikbal için cansiparane bir ruhla mücadele eden tüm şehit ve gazileri yad eden Erdoğan, sınırlar içinde ve dışında milletin ve devletin bekası için görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm mensuplarını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

NOTLAR

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasının ardından 30 Ağustos'a ilişkin hazırlanan kısa film gösterildi.

Suriye Harekat Alanı, TCG Kınalıada, Libya, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı, Somali, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ve Katar'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından çekilen selamlama ve tebrik videoları gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser verdi.

Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı siyasi partilerin yöneticileri, milletvekilleri ve yabancı ülkelerin temsilcileri ile davetliler katıldı.