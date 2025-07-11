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Külliye'de önemli zirve: Türkiye-Somali arasında güçlü iş birliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider, baş başa gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkiler ve terörle mücadele konularını ele aldı.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 17:20 - Güncelleme:
Külliye'de önemli zirve: Türkiye-Somali arasında güçlü iş birliği vurgusu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde karşıladı, merdivenlerde Türk ve Somali bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin detayları paylaştı.

Paylaşımda şu bilgiler yer aldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ve Somali ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini, ilişkilerin atılacak adımlarla geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali halkının yanında olmaya devam edeceğini, Somali'nin terörle mücadele alanında ulusal birliğini sağlamasının önemli olduğunu belirtti.

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