İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2021 Pazar / 26 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8572
  • EURO
    10,3132
  • ALTIN
    501.419
  • BIST100
    1401.46
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Külliye'deki basketbol maçının görüntüleri! Başkan Erdoğan: Harekette bereket vardır
Güncel

Külliye'deki basketbol maçının görüntüleri! Başkan Erdoğan: Harekette bereket vardır

Külliye'deki basketbol maçının görüntülerini paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır' dedi.

AA3 Ekim 2021 Pazar 11:16 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 11:23
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, bazı bakan ve danışmanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynadığı basketbol maçından görüntüler de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer almıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.