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Külliye'deki ''Terörsüz Türkiye'' görüşmesi başladı! Başkan Erdoğan DEM Heyetini kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Partili İmralı heyetini Beştepe'de kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefini görüşeceklerini belirtirken, 'Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle hem ülkemizi hem de bölgemizi imar ve ihya etmeye, topraklarımızda huzuru hakim kılmak için gayret göstermeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2025 Perşembe 11:32 - Güncelleme:
Külliye'deki ''Terörsüz Türkiye'' görüşmesi başladı! Başkan Erdoğan DEM Heyetini kabul ediyor
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Terörsüz Türkiye' takvimi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 15 ve 22 Ekim tarihlerinde yaptığı açıklamalarla başladı.

Bu kapsamda, DEM Parti heyetiyle Meclis'te ilk görüşen de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

İmralı'nın 27 Şubat'taki çağrısıyla süreçte yeni bir safhaya geçildi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HAYATİ ÖNEMDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye meselesi ülkemiz açısından hayati önemde" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul ediyor.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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