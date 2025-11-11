Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği çıkar amaçlı suç örgütünün yolsuzluk ve rüşvet ağıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlandı. Savcılığın hazırladığı binlerce sayfalık iddianamede, örgütün "ahtapot" gibi İstanbul'u sardığı ortaya çıktı.

İmamoğlu suç örgütü iddianamesi tamamlandı İddianameye göre İBB'ye bağlı Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş., İmamoğlu'nun kurduğu çıkar amaçlı suç örgütünün finans merkezi haline geldi.

Dosyada yer alan ifadelerde belediye iştiraklerinin sistematik bir şekilde nasıl kullanıldığı, ihalelerin nasıl yönlendirildiği ve elde edilen paraların "EKO Sistem'e" nasıl aktarıldığı ortaya çıktı.

"Sistem için bazı bedeller ödemelisiniz"

ABBAS'TAN YOLSUZLUK İTİRAFI!

İddianameye göre Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, sorgusunda büyük vurgunu tüm detaylarıyla anlattı.

Abbas, "Murat Ongun ve Ertan Yıldız, Dijital Müze Projesi'ni üstlenen firmadan 13 milyon 250 bin lira aldı. Para transferini Barış Kılıç gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Abbas ayrıca, 2024 seçimleri öncesinde CHP'nin seçim kampanyasına fon oluşturulduğunu, bu amaçla yalnızca Kültür A.Ş.'den 9–10 milyon TL aktardığını söyledi.

Bu itiraf, kamu kaynaklarının doğrudan siyasi kampanyalar için kullanıldığı iddialarını güçlendirdi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!

KÜLTÜR VE MEDYA YAPILANMASININ BAŞINDA ONGUN

Savcılık belgelerine göre, Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Kültür ve Medya yapılanmasının başına Murat Ongun getirildi.

Ongun, milli günler, konserler, bayram etkinlikleri ve tanıtım kampanyalarına ilişkin tüm ihaleleri yönlendirdi.

Bu süreçte belediye ile hiçbir resmi bağı bulunmayan firari Emrah Bağdatlı, ihale süreçlerinde kilit isim haline geldi.

Bağdatlı'nın, kendisi ve yakınları adına kurduğu şirketler üzerinden bu ihalelerin büyük kısmını aldığı, milyonlarca liralık kamu kaynağının bu yolla örgüt sistemine aktarıldığı belgelendi.

Savcılığa göre, "resmiyette yok ama fiiliyatta Ongun'un sağ kolu" olan Bağdatlı, hem kişisel servet oluşturdu hem de İmamoğlu örgütünün kasasını doldurdu.

Yolsuzluk ağı tel tel döküldü

İŞTİRAKLER İHALELERİ 'EMANET' ALDI, ALT TAŞERONLAR PAYLAŞTI

İBB'nin dev ihalelerinin, önce Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. uhdesinde bırakıldığı, ardından bu şirketlerin işi alt ihaleler yoluyla örgütle bağlantılı firmalara dağıttığı belirlendi.

Soruşturma dosyasına göre, bu yöntem sayesinde yasal denetim ve kamu ihale mevzuatı by-pass edildi.

Alt ihalelerde yer alan firmaların çoğunun sermaye ve yeterlilik koşullarını taşımadığı, buna rağmen milyonlarca liralık iş aldığı, hayatın olağan akışına aykırı biçimde kısa sürede büyüdüğü tespit edildi.

Savcılık, bu ilişkiler ağının doğrudan İmamoğlu ve Murat Ongun'un kontrolünde yürütüldüğünü belirtti.

İBB'deki "SİSTEM"i itiraf etti

REKLAM MECRALARINDA YASA DIŞI TAHSİS

İddianameye göre, örgüt üyeleri açık hava reklam alanlarında da aynı sistemi işletti.

Bazı reklam alanları, ihale yapılmadan doğrudan örgüt üyesi firmalara verildi.

Bu firmalar belediyeye yalnızca "ecrimisil bedeli" adı altında göstermelik bir ödeme yaptı.

Savcılık, bu bedellerin "usulsüzlüğü kılıflamak için uydurulmuş bir yöntem" olduğunu belirtti.

Normalde ecrimisil bedeli ödenmesine rağmen reklamların 15 gün içinde kaldırılması gerekirken, Murat Ongun ve Kağan Sürmeöz'ün talimatıyla reklamlar yerinde bırakıldı.

Ayrıca idari para cezaları kesilmedi, kamu zararı milyonlarla ölçüldü.

Bu yöntemle örgüte yakın şirketler düşük bedellerle reklam alanlarını kullanarak haksız kazanç elde etti, elde edilen paralar da yine "EKO Sistem" kasasına aktarıldı.

İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıran itiraf

OLASI OPERASYONA KARŞI GİZLİ TOPLANTI

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ın ifadesine göre, 9 Mart'ta bir "acil durum toplantısı" yapıldı.

Toplantıya Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız da katıldı.

Abbas, "Operasyon ihtimali gündeme geldi. Kimin hangi bilgiyi vereceği, hangi avukatların kimin savunmasını üstleneceği önceden kararlaştırıldı" dedi.

Bu ifade, İBB yönetiminin operasyonu önceden haber aldığı iddialarını güçlendirdi.

Yolsuzluk iddianamesi tamamlandı! Ekrem İmamoğlu için istenen ceza belli oldu