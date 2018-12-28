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Kültür ve Turizm Bakan Ersoy, öğrencilere Ankara davet etti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Anıtkabir'i görmek isteyen Gaziantepli öğrencileri başkente davet etti.

  • AA
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anıtkabir'i görmek isteyen Gaziantepli öğrencileri başkente davet etti.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından Gaziantep Nizip İşmont Halil Meziyet Bildirici Ortaokulu öğrencilerinin, Ankara'ya gelmek için kendisine yazdığı mektupların fotoğraflarını paylaştı.

Öğrenciler, renkli ve kokulu kağıtlara yazdıkları mektuplarında, "Ben Ankara'yı Ata'mın yattığı yere gitmek istiyorum çünkü ben Ata'mı çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında, Gaziantep'ten "Sayın Bakanım" diye başlayan "Ellerinizden öperim" diye biten mis kokulu mektuplar aldığını belirten Ersoy, "Sevgili öğrencilerimiz hiç görmedikleri Ankara'ya, Anıtkabir'e gelmek istiyorlar. Elbette… Yavrularımızın düşlerini gerçeğe dönüştürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

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