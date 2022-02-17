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Güncel

2022 turizm hedefleri neler? Bakan Ersoy 24 TV'de özel açıklamalarda bulunuyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 24 TV'de gündeme ilişkin özel açıklamalarda bulunuyor.

17 Şubat 2022 Perşembe 21:02 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 21:07
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Türkiye'nin 2023 vizyonu kültür ve turizm alanında neler söylüyor? 2022 turizm hedefleri neler ve nasıl hayata geçiyor? Kültür sanat gündemine damga vuracak hangi adımlar atıldı, sırada neler var? Hepsi ve daha fazlası bu akşam 24 Özel'de konuşuluyor.

Zeynep Türkoğlu moderatörlüğünde; 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, AKŞAM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve AKŞAM Gazetesi Yazarı Bedir Acar soruyor, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy cevaplıyor.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  • 24 TV
  • 24 TV Özel

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