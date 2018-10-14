Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizm ile ilgili ciddi bir eylem planı hazırlayacağız

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Ersoy, bölgede yapılan terör operasyonlarıyla huzur ve güvenlik ortamının yeniden sağlandığını söyledi.

Bundan sonra önemli olanın bu ortamı korumak olduğunu belirten Ersoy, "Ticareti ve ticaretin en büyük paydası olan turizmi kalıcı bir şekilde tekrar canlandırmamız gerekiyor. Neler yapabileceğimizi görmek, istişarelerde bulunmak için Sayın Valimizin ve milletvekilimizin davetiyle buraya geldim. Bazı istişarelerde bulunduk, kendileri de bazı hazırlıklar yapacaklar." ifadesini kullandı.

Mart ayında Ağrı'ya yeni bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Birkaç ay içinde Ağrı ile ilgili çok ciddi bir eylem planı hazırlayacağız, turizm ile ilgili. Mart ayında bunu sizlerle paylaşıp hayata geçirmeye başlayacağız. Buranın iki önemli yeri var, Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı, hem o bölgeye hem de Ağrı Dağı'nın tekrar tırmanışa açılması için komutanlarla da konuştuk Doğubayazıt'tan gelirken. Allah'ın izniyle 2020 yılına yetişecek ama biz 2019'un Mart ayı itibarıyla Ağrı'ya ciddi bir pozitif ayrımcılık yaparak ciddi bir yatırım planlayacağız."

Ersoy, Doğubayazıt ilçesinde yeni bir müze yapılacağını ve tarihi eserlerin bu müzede sergileneceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı gerçekleşti. Toplantıya, Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın da katıldı.

Toplantının ardından Bakan Ersoy, hava yoluyla kentten ayrıldı.