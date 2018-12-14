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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yıl sonu itibarıyla 46 milyon turisti ağırlamış olacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Yurt dışından gelen vatandaşlarımızı da sayarsak yıl sonu itibarıyla 46 milyonun üzerinde bir turisti ülkemizde ağırlamış olacağız.' dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yurt dışından gelen vatandaşlarımızı da sayarsak yıl sonu itibarıyla 46 milyonun üzerinde bir turisti ülkemizde ağırlamış olacağız." dedi.

Ersoy, "2019 yılı itibarıyla kazı çalışmalarımızı 12 aya çıkartacak bir proje hazırladık. İlk etapta proje dahilinde kazı sürelerinin uzatılması ve daha fazla arkeolog istihdam edilmesi şartıyla 20 kazıyı destekleme kararı almış bulunmaktayız." diye konuştu.

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