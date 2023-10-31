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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ziyaretçi sayısı 45.2 milyon oldu

2023 yılı 9 Aylık Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Turizmde ziyaretçi sayısı ilk 9 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12.4'lük artışla 45.2 milyon oldu.' dedi.

31 Ekim 2023 Salı 10:25 - Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Ziyaretçi sayısı 45.2 milyon oldu
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2023 yılı 9 Aylık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

2023 yılı 9 Aylık Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizmde ziyaretçi sayısı ilk 9 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12.4'lük artışla 45.2 milyon oldu." dedi.

Bakan Ersoy'un açıklamalarında satır başları;

"Turizmde ziyaretçi sayısı ilk 9 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12.4'lük artışla 45.2 milyon oldu. Turizm geliri ilk 9 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20.1 artışla 42 milyar dolara yükseldi. Yıl sonunda 55.6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ortalama kalış süresi ilk 9 ayda 9,5 gece oldu. Geçen seneye göre yüzde 6 azalış yaşandı. Kişi başı gecelik harcamanın 2023'te geçen seneye göre yüzde 12.7 artışla 100 dolara ulaşması tahmin ediliyor. 2024 sonunda konaklama sektörünün tamamı bakanlık denetimine girmiş olacak.

Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi'nde ziyaret ve ibadet kalitesinin artırılması sağlanacak. Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi'nde Unesco'nun tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçiyoruz."

  • turizmde artış
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