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Kültür ve Turizm Bakanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Şennur Aldemir Doğan, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Nuri Ekici atandı.

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Kültür Turizm Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Kültür Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Şennur Aldemir Doğan, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Nuri Ekici atandı.

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