Kültür ve Turizm Bakanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Şennur Aldemir Doğan, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Nuri Ekici atandı.