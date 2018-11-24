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Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri girişleri bugünden itibaren ücretsiz olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinin bugünden itibaren öğretmenlere ücretsiz olacağını açıkladı.

  • İHA
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Bakan Ersoy, Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bize önce insan olmayı öğreten kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu milletin geleceğine yön veren Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Bu önemli günde öğretmenlerimiz için bir de müjdem var. Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerleri girişlerinin bugünden itibaren ücretsiz olacağını müjdeliyorum" ifadesini kullandı.

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