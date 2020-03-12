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Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler dezenfekte ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm müzelerde dezenfekte işlemi başlattı.

IHA12 Mart 2020 Perşembe 16:32 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 16:32
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Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni korona virüs vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde artması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte işlemlerine başladı. Bakanlığa bağlı ülke genelinde tüm müzelerde başlatılan dezenfekte işlemleri büyük bir titizlikle devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Müzelerimizi büyük bir titizlikle dezenfekte ediyoruz. Salgın hastalıklarla mücadele tedbirlerimizi ülke genelindeki tüm müzelerimizde düzenli olarak sürdüreceğiz” denildi.

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