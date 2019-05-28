Kültürel istihdam verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin kültürel istihdam istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de geçen yıl 648 bin kişi kültürel istihdam kapsamında yer aldı. Kültürel istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,3 olarak gerçekleşti. Bu alanda çalışanların yüzde 50'sini erkekler, yüzde 50'sini kadınlar oluşturdu.

Kültürel istihdamdakilerin yüzde 62,5'inin 30-54, yüzde 29'unun 15-29, yüzde 8,6'sının 55 ve daha yukarı yaş grubunda bulunduğu görüldü.

Tamamlanan eğitim düzeyine göre incelendiğinde, kültürel istihdamda olanların yüzde 45,5'inin lise altı eğitimli, yüzde 32,1'inin yüksek öğretim mezunu, yüzde 22,4'ünün lise ve dengi meslek okulu mezunu olduğu belirlendi.

ÇOĞUNLUK TAM ZAMANLI ÇALIŞTI

Kültürel istihdamda olanların yüzde 59'u ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, yüzde 41'i işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak faaliyet gösterdi. Kültürel istihdamda olanların yüzde 71,3'ünün tam zamanlı, yüzde 28,7'sinin yarı zamanlı çalıştığı tespit edildi.

Kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 37,7 saat olarak hesaplandı.

EL SANATLARI ÇALIŞANLARININ PAYI YÜZDE 44,6 OLDU

Kültürel istihdamın yüzde 87,3'ünü kültürel meslek alanlarında, yüzde 12,7'sini diğer meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu.

Kültürel mesleki alanlarına bakıldığında, kültürel istihdamda olanların yüzde 44,6'sının el sanatları çalışanları, yüzde 14'ünün mimar, planlamacı ve tasarımcılar olarak, yüzde 10'unun yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları olarak çalıştığı belirlendi.

Kültürel istihdamın yüzde 31'ini kültürel faaliyet alanlarında, yüzde 69'unu ise diğer faaliyet alanlarında çalışanlar oluşturdu.

Kültürel faaliyet alanlarına göre "Mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri"nde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payı yüzde 10,5, "Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri"nde çalışanların payı yüzde 6,8, "Programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetleri"nde çalışanların payı yüzde 4,3 olarak belirlendi.

Kültürel istihdam göstergeleri, "Avrupa Birliği Kültür İstatistikleri" nihai raporuna göre önerilen metodoloji çerçevesinde Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) norm ve standartları dikkate alınarak ve Hane Halkı İşgücü Araştırması verileri kullanılarak Türkiye'de 2014 yılından bu yana hazırlanıyor.