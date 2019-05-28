32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0642
  • 6,7896
  • 250.449
  • 87.162
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kültürel istihdam verileri açıklandı

Türkiye'de geçen yıl 648 bin kişi kültürel istihdam kapsamında yer alırken, bunların toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,3 olarak belirlendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin kültürel istihdam istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de geçen yıl 648 bin kişi kültürel istihdam kapsamında yer aldı. Kültürel istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,3 olarak gerçekleşti. Bu alanda çalışanların yüzde 50'sini erkekler, yüzde 50'sini kadınlar oluşturdu.

Kültürel istihdamdakilerin yüzde 62,5'inin 30-54, yüzde 29'unun 15-29, yüzde 8,6'sının 55 ve daha yukarı yaş grubunda bulunduğu görüldü.

Tamamlanan eğitim düzeyine göre incelendiğinde, kültürel istihdamda olanların yüzde 45,5'inin lise altı eğitimli, yüzde 32,1'inin yüksek öğretim mezunu, yüzde 22,4'ünün lise ve dengi meslek okulu mezunu olduğu belirlendi.

ÇOĞUNLUK TAM ZAMANLI ÇALIŞTI

Kültürel istihdamda olanların yüzde 59'u ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, yüzde 41'i işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak faaliyet gösterdi. Kültürel istihdamda olanların yüzde 71,3'ünün tam zamanlı, yüzde 28,7'sinin yarı zamanlı çalıştığı tespit edildi.

Kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 37,7 saat olarak hesaplandı.

EL SANATLARI ÇALIŞANLARININ PAYI YÜZDE 44,6 OLDU

Kültürel istihdamın yüzde 87,3'ünü kültürel meslek alanlarında, yüzde 12,7'sini diğer meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu.

Kültürel mesleki alanlarına bakıldığında, kültürel istihdamda olanların yüzde 44,6'sının el sanatları çalışanları, yüzde 14'ünün mimar, planlamacı ve tasarımcılar olarak, yüzde 10'unun yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları olarak çalıştığı belirlendi.

Kültürel istihdamın yüzde 31'ini kültürel faaliyet alanlarında, yüzde 69'unu ise diğer faaliyet alanlarında çalışanlar oluşturdu.

Kültürel faaliyet alanlarına göre "Mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri"nde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payı yüzde 10,5, "Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri"nde çalışanların payı yüzde 6,8, "Programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetleri"nde çalışanların payı yüzde 4,3 olarak belirlendi.

Kültürel istihdam göstergeleri, "Avrupa Birliği Kültür İstatistikleri" nihai raporuna göre önerilen metodoloji çerçevesinde Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) norm ve standartları dikkate alınarak ve Hane Halkı İşgücü Araştırması verileri kullanılarak Türkiye'de 2014 yılından bu yana hazırlanıyor.

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Darbeci hainler başlasın diye sabırsızlanmış

Darbeci hainler başlasın diye sabırsızlanmış

İşte Pençe operasyonunun yönetildiği harekat merkezi

İşte Pençe operasyonunun yönetildiği harekat merkezi

Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Elli yaşını doldurulanların yıllık izin avantajı

Elli yaşını doldurulanların yıllık izin avantajı

Yıldırım müjdeleri peş peşe sıraladı

Yıldırım müjdeleri peş peşe sıraladı

Kayıp Ecrin'le ilgili başsavcılıktan açıklama... Korkunç detaylar

Kayıp Ecrin'le ilgili başsavcılıktan açıklama... Korkunç detaylar

Bin kişilik ekiple geldiler, hayran kalıp döndüler

Bin kişilik ekiple geldiler, hayran kalıp döndüler

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Cehenneme kadar yolu var

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Cehenneme kadar yolu var
 

POPÜLER HABERLER

Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptı

Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptı

Ünlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti

Büyük depremin habercisi! Derinliklerden ayrılarak kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi! Derinliklerden ayrılarak kıyıya vurdu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA