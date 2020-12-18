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Güncel

Kulüpler Birliği'nden, yayıncı kuruluşa protesto

Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşun ödemeleri aksatması nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında bu hafta oyuncuların maçın başında 60 saniye hareketsiz kalacağını duyurdu.

18 Aralık 2020 Cuma 14:41 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 14:44
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